Полторак озвучил задачи нового главы Генштаба: видео

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Перед Хомчаком стоит три главные задачи

И.о. министра обороны Степан Полторак озвучил задачи, которые стоят перед новым главой Генерального штаба Русланом Хомчаком. Об этом он сказал во время церемонии представления Хомчака, передает пресс-служба Минобороны.

"Первое – это продолжение отражения вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. Повышение боевых возможностей и способностей Вооруженных Сил Украины по выполнению боевых заданий по назначению", - сказал Полторак.

Вторая названная задача – внедрение мер в рамках оборонной реформы. "При этом особое внимание обращаю на реформирование системы управления ВС Украины", - добавил и.о. министра.

"Третье – это обеспечение европейской и евроатлантической интеграции Вооруженных сил. Для этого вам необходимо сформировать план работы Генерального штаба и завершить до конца 2020 года основные этапы реформирования украинской армии в соответствии со стандартами НАТО", - подытожил Полторак.

Ранее сегодня Хомчак заявил, что промедления с кадровыми решениями в ведомстве не будет.

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Теги: степан полторак, генштаб, руслан хомчак
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