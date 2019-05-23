Полторак озвучил задачи нового главы Генштаба: видео

И.о. министра обороны Степан Полторак озвучил задачи, которые стоят перед новым главой Генерального штаба Русланом Хомчаком. Об этом он сказал во время церемонии представления Хомчака, передает пресс-служба Минобороны.

"Первое – это продолжение отражения вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. Повышение боевых возможностей и способностей Вооруженных Сил Украины по выполнению боевых заданий по назначению", - сказал Полторак.

Вторая названная задача – внедрение мер в рамках оборонной реформы. "При этом особое внимание обращаю на реформирование системы управления ВС Украины", - добавил и.о. министра.

"Третье – это обеспечение европейской и евроатлантической интеграции Вооруженных сил. Для этого вам необходимо сформировать план работы Генерального штаба и завершить до конца 2020 года основные этапы реформирования украинской армии в соответствии со стандартами НАТО", - подытожил Полторак.

Ранее сегодня Хомчак заявил, что промедления с кадровыми решениями в ведомстве не будет.

Читайте также: Кто возглавил Генштаб ВСУ. Рассказываем коротко