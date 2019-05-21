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21.05.2019, 15:20

Полторак будет и.о. министра обороны

Полторак будет и.о. министра обороны - Фото
Степан Полторак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Степан Полторак останется возглавлять Министерство обороны, пока Верховная Рада не примет решение о его отставке

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Степан Полторак после встречи с президентом Владимиром Зеленским сказал, что будет возглавлять Министерство обороны Украины до решения Верховной Рады об его отставке. Об этом сообщает Радио Свобода.

Полторак будет работать исполняющим обязанности министра, пока Верховная Рада не примет решение.

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"Потому что тогда, когда страна находится в состоянии войны, это очень опасно оставлять Вооруженные силы без координации системы управления и без руководства", - сказал он.

Утром 20 мая Полторак написал заявление об отставке. "Господин президент Украины - верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, с уважением отношусь к вашему конституционному праву определиться с министром обороны... и прошу вас рассмотреть в установленном порядке вопрос об увольнении меня с должности министра обороны Украины", - гласит заявление.

Зеленский во время инаугурации заявил, что необходимо уволить генпрокурора Юрия Луценко, главу СБУ Василия Грицака и министра обороны.

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Теги: Владимир Зеленский, степан полторак
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