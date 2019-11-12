Пошла серия. ВСУ получили первые 100 ракет к РСЗО Ольха

Фото: скриншот из видео

В украинскую армию начали поступать первые серийные ракеты "Ольха". Также для нужд артиллерии закуплены 152-мм снаряды, а "Укроборонпром" в ближайшее время организует серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня "Верба". Об этом сообщает ArmyInform.

Также ArmyInform сообщает, что в 2019 году запланированное окончание разработки 155-мм установки "Богдана" может не осуществиться из-за несвоевременной поставки боеприпасов турецким подрядчиком. Испытания пушки пока еще не произошло.

В перспективе в Украине, по данным ArmyInform, будут производить пороха, гильзы, капсюль и взрыватель.

18 июля н а авиационном полигоне "Повурск" Волынской области впервые за 23 года летный экипаж совершил поражения наземных целей авиационными управляемыми ракетами Х-29Л и Х-29Т.

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