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Пошла серия. ВСУ получили первые 100 ракет к РСЗО Ольха

Пошла серия. ВСУ получили первые 100 ракет к РСЗО Ольха - Фото
Фото: скриншот из видео
12.11.2019, 10:17

Дальнейшие поставки ожидаются в январе 2020 года

В украинскую армию начали поступать первые серийные ракеты "Ольха". Также для нужд артиллерии закуплены 152-мм снаряды, а "Укроборонпром" в ближайшее время организует серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня "Верба". Об этом сообщает ArmyInform

Также ArmyInform сообщает, что в 2019 году запланированное окончание разработки 155-мм установки "Богдана" может не осуществиться из-за несвоевременной поставки боеприпасов турецким подрядчиком. Испытания пушки пока еще не произошло.

В перспективе в Украине, по данным ArmyInform, будут производить пороха, гильзы, капсюль и взрыватель.

  • 18 июля на авиационном полигоне "Повурск" Волынской области впервые за 23 года летный экипаж совершил поражения наземных целей авиационными управляемыми ракетами Х-29Л и Х-29Т.

Смотрите также: ВСУ снова провели испытания комплекса Ольха: мощное видео

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ВСУ ольха
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