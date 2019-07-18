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18.07.2019, 14:10

На одном из полигонов впервые за 23 года провели испытания ракет

На одном из полигонов впервые за 23 года провели испытания ракет - Фото
Фото: mil.gov.ua

В Минобороны рассказали об испытаниях авиационного ракетного вооружения на полигоне "Повурск"

На авиационном полигоне "Повурск" Волынской области впервые за 23 года летный экипаж совершил поражения наземных целей авиационными управляемыми ракетами Х-29Л и Х-29Т. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Работал фронтовой бомбардировщик Су-24М. Полеты выполнял летный экипаж Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники в составе летчика-испытателя полковника Сергея Чижа и штурмана-испытателя подполковника Виталия Шуляка", - отметили в пресс-службе.

Перед представителями института стояла задача выполнить ряд испытаний для дальнейшей модернизации вооружения.

"За годы вооруженного конфликта с российскими наемниками на востоке Украины, остро возникли вопросы повышения эффективности средств поражения высокозащищенных объектов противника", - отмечается в сообщении.

В связи с этим появилась необходимость модернизации авиационной управляемой ракеты Х-29 класса "воздух-земля".

14 июля в Украине успешно завершили испытания ракет "Вильха-Р".

 

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Теги: минобороны, испытания, ракеты, "Повурск"
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