Минобороны завершило испытания ракет "Вильха-Р": видео

В Украине успешно завершили испытания ракет "Вильха-Р". Об этом написал и.о. министра обороны Степан Полторак в Facebook.

"Поздравляю Вооруженные силы Украины с тем, что они сегодня стали сильнее", - отметил он.

Глава Минобороны добавил, что ракеты уже скоро перейдут на вооружение, и это "значительно повысит боевые возможности ВСУ".

Испытания ракетных систем "Вильха-М" и "Вильха-Р" начали проводить в мае в Одесской области.

Ранее Литва передала Украине почти миллион единиц боеприпасов, которые литовская армия больше не использует.

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