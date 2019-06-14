Минобороны завершило испытания ракет "Вильха-Р": видео

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Скоро новая ракетная система перейдет на вооружение

В Украине успешно завершили испытания ракет "Вильха-Р". Об этом написал и.о. министра обороны Степан Полторак в Facebook

"Поздравляю Вооруженные силы Украины с тем, что они сегодня стали сильнее", - отметил он. 

Глава Минобороны добавил, что ракеты уже скоро перейдут на вооружение, и это "значительно повысит боевые возможности ВСУ". 

Испытания ракетных систем "Вильха-М" и "Вильха-Р" начали проводить в мае в Одесской области. 

Ранее Литва передала Украине почти миллион единиц боеприпасов, которые литовская армия больше не использует.

Смотрите также: Опубликовано впечатляющее видео теста ракет "Вильха"

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Теги: минобороны, степан полторак, ракета, вильха
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