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11.06.2019, 20:10

Литва передала армии Украины почти миллион единиц боеприпасов

Литва передала армии Украины почти миллион единиц боеприпасов - Фото
Фото: Delfi

Боеприпасы предназначены для легкого стрелкового оружия советского производства - автоматов и пулеметов

В понедельник, 10 июня, самолет ВВС Украины вывез из Литвы почти миллион единиц боеприпасов, которые армия Литвы больше не использует. Они предназначены для ВСУ, передает Delfi. 

Отмечается, что боеприпасы предназначены для легкого стрелкового оружия советского производства - автоматов и пулеметов. Стоимость переданного оружия составляет 255 500 евро.

"Передача имущества - часть последовательной и всесторонней поддержки Литвой Украины, которая укрепляет оборонные мощности и обеспечивает независимость, суверенитет и территориальную целостность своего государства", - сказал министр обороны Раймундас Кароблис.

Решение о бесплатной передаче боеприпасов Украине правительство Литвы приняло в начале февраля.

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Теги: литва, боеприпасы, ВСУ, вооружение
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