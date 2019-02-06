Литва бесплатно передала Украине боеприпасов на €255 тысяч

Фото: kam.lt

Сегодня правительство Литвы приняло постановление о бесплатной передаче Украине боеприпасов на €255 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.

Согласно сообщению, речь идет о боеприпасах для стрелкового оружия советского производства, которое больше не используется Вооруженными силами Литвы.

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"Передача активов является частью последовательной и всеобъемлющей поддержки Литвой Украины в укреплении ее обороноспособности и обеспечении независимости, суверенитета и территориальной целостности", - сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

В Полонском районе Хмельницкой области местный житель в кустах недалеко от своего села нашел три полиэтиленовых мешка с гранатами разного типа.