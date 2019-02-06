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06.02.2019, 16:48

Три мешка с гранатами валялись в кустах под Хмельницким - фото

Три мешка с гранатами валялись в кустах под Хмельницким - фото - Фото
Фото: Пресс-служба Нацполиции

По предварительной информации, боеприпасы были изготовлены еще в советское время

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В Полонском районе Хмельницкой области местный житель в кустах недалеко от своего села нашел три полиэтиленовых мешка с гранатами разного типа. Об этом сообщает пресс-служба полиции. 

Полицейские изъяли 185 штук боевых корпусов ручных осколочных наступательных гранат типа РГД-5 и 28 штатных упаковок с взрывателями к ручным гранатам типа УЗРГМ-2 в количестве 280 штук.

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Взрывотехники осмотрели гранаты и отправили их на детальное исследование в Хмельницкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. По предварительной информации, боеприпасы были изготовлены еще в советское время.

Сведения о правонарушениях внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи о незаконном обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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Теги: полиция, граната, хмельницкая область
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