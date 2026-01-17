Разведка: Чтобы заставить Украину капитулировать, Россия рассматривает удары по подстанциям АЭС
Россия рассматривает варианты удара по подстанциям украинских атомных электростанций, сообщило Главное управление разведки.
По его данным, чтобы заставить Киев подписать неприемлемые капитуляционные требования в отношении окончание войны, РФ изучает возможность атаковать стратегические объекты энергосистемы Украины. Речь идет о подстанциях, передающих электроэнергию, благодаря которым обеспечивается работа АЭС.
"В рамках своей кампании давления Москва также планирует усилить запугивание стран Европы и Запада в целом, чтобы сдержать поддержку Украины, в частности нашу способность отражать террористические воздушные удары России по критическим объектам энергетической инфраструктуры", - отметили в ГУР.
Уничтожив или выведя из строя эти подстанции, оккупанты хотят отделить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские жители "тотально оказались без света и тепла", пояснили в разведке.
Там отметили, что по состоянию на середину января 2025-го оккупанты провели разведку 10 соответствующих критических объектов в девяти областях Украины.
"Намерения кремля атаковать подстанции, чтобы таким гибридным способом уничтожить генерацию на АЭС Украины, в очередной раз свидетельствуют о геноцидном характере войны России против Украины", - подытожили в ГУР.
- Президент Зеленский сообщал, что дефицит электроэнергии в Украине по состоянию на 15 января составлял 7 ГВт. Это почти вся мощность атомных станций на подконтрольной территории.
- В сентябре 2024-го глава государства предупреждал, что россияне готовились атаковать три украинские АЭС. Тогда же Украина фиксировала более 100 дронов и ракет, пролетавших неподалеку от атомных станций.
Комментарии (0)