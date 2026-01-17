Разведка: Чтобы заставить Украину капитулировать, Россия рассматривает удары по подстанциям АЭС

ГУР предупредило о возможности атаки РФ по критической энергоинфраструктуре, благодаря которой обеспечивается работа атомных станций

Иллюстративное фото: ГУР

Россия рассматривает варианты удара по подстанциям украинских атомных электростанций, сообщило Главное управление разведки.

По его данным, чтобы заставить Киев подписать неприемлемые капитуляционные требования в отношении окончание войны, РФ изучает возможность атаковать стратегические объекты энергосистемы Украины. Речь идет о подстанциях, передающих электроэнергию, благодаря которым обеспечивается работа АЭС.

Читайте также Мир в 2026 году: лидеры мнений Project Syndicate о политических и экономических вызовах

"В рамках своей кампании давления Москва также планирует усилить запугивание стран Европы и Запада в целом, чтобы сдержать поддержку Украины, в частности нашу способность отражать террористические воздушные удары России по критическим объектам энергетической инфраструктуры", - отметили в ГУР.

Уничтожив или выведя из строя эти подстанции, оккупанты хотят отделить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские жители "тотально оказались без света и тепла", пояснили в разведке.

Там отметили, что по состоянию на середину января 2025-го оккупанты провели разведку 10 соответствующих критических объектов в девяти областях Украины.

"Намерения кремля атаковать подстанции, чтобы таким гибридным способом уничтожить генерацию на АЭС Украины, в очередной раз свидетельствуют о геноцидном характере войны России против Украины", - подытожили в ГУР.