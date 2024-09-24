Россияне хотят атаковать три атомных электростанции в Украине – Зеленский на Совбезе ООН

Президент отметил, что на этот раз россияне даже "более циничны"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Россияне хотят атаковать три украинских атомных электростанции, сообщил президент Владимир Зеленский во время заседания Совета безопасности ООН.

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"Сейчас мы входим в третью зиму в этой [полномасштабной] войне. Россия снова пытается разрушить нашу энергетику - и в этот раз они даже более циничны, они хотят атаковать три наших АЭС. У нас есть эта информация и доказательства", - заявил глава государства.

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