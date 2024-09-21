Глава МЗС: Росія готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України

Українські спецслужби передали партнерами ці дані та проінформували МАГАТЕ

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Російські загарбники готують атаки на критичні обʼєкти ядерної енергетики України напередодні зими. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга з посиланням на дані української розвідки.

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За його словами, йдеться про відкриті розподільчі пристрої атомних електростанцій та підстанції передавання, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

Сибіга зазначив, що ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерами та проінформували МАГАТЕ.

"Росія – єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ. Українська Формула Миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки. Ми закликаємо всі міжнародні організації й держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста", – наголосив очільник МЗС

Міністр подякував МАГАТЕ за рішення про розширення місій на низці енергетичних обʼєктів України.

"Закликаємо також забезпечити постійну розширену присутність місій на всіх відповідних обʼєктах", – резюмував він.

9 вересня 2024 року МАГАТЕ радило не запускати ЗАЕС, поки йде війна.

20 вересня МАГАТЕ схвалило резолюцію, в якій закликало до негайного виведення військового та іншого персоналу Росії з території ЗАЕС і повернення станції під контроль України.

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