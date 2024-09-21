Глава МИД: Россия готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины

Украинские спецслужбы передали партнерами эти данные и проинформировали МАГАТЭ

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Российские захватчики готовят атаки на критические объекты ядерной энергетики Украины в преддверии зимы. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига со ссылкой на данные украинской разведки.

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По его словам, речь идет об открытых распределительных устройствах атомных электростанций и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики.

Сибига отметил, что поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерами и проинформировали МАГАТЭ.

"Россия – единственная страна, захватившая атомную станцию в Европе, шантажируя мир. Украинская Формула Мира содержит пункт об обеспечении радиационной и ядерной безопасности. Мы призываем все международные организации и государства, уважающие Устав ООН, предотвратить сценарий страны-террориста", — подчеркнул глава МИД

Министр поблагодарил МАГАТЭ за решение о расширении миссий на ряде энергетических объектов Украины.

"Призываем также обеспечить постоянное расширенное присутствие миссий на всех таких объектах", – резюмировал он.

9 сентября 2024 года МАГАТЭ советовало не запускать ЗАЭС, пока идет война.

20 сентября МАГАТЭ одобрило резолюцию, в которой призвало к немедленному выводу военного и другого персонала России с территории ЗАЭС и возвращению станции под контроль Украины.

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