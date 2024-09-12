Ночью "шахед" пролетел в непосредственной близости от Хмельницкой атомной станции – ОВА

РФ сознательно прокладывает маршруты ракет и дронов так, чтобы они проходили и над украинскими атомными объектами, отметил начальник обладминистрации

Хмельницкая АЭС (Иллюстративное фото: RLuts)

Во время ночной российской атаки дрон-камикадзе типа Shahed пролетел в непосредственной близости от Хмельницкой атомной станции. Россия намеренно прокладывает такие маршруты – это часть террористической тактики, сообщил глава обладминистрации.

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Пролет российского "шахеда" во время ночной атаки зафиксировали в непосредственной близости от Хмельницкой АЭС – позже этот беспилотник сбили силы противовоздушной обороны, написал чиновник.

По его словам, РФ сознательно прокладывает маршруты ракет и дронов так, чтобы они проходили в том числе и над украинскими атомными объектами – это не первый случай, и это часть российской террористической тактики.

В ночь на 12 сентября российская армия атаковала Конотоп в Сумской области "шахедами" и авиацией. Есть пострадавшие и разрушения в центре города, возникли проблемы с водой и энергетикой.

Россия совершила седьмую воздушную атаку на Киев за сентябрь, запустив в сторону столицы беспилотники.

Всего силы противовоздушной обороны уничтожили 44 из 64 дронов оккупантов, также РФ избивала баллистическими, крылатыми и авиационными ракетами.

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