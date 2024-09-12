Россия массировано атаковала Конотоп "шахедами" и авиацией: ситуация со светом критическая
В ночь на 12 сентября российская армия атаковала Конотоп в Сумской области "шахедами" и авиацией. Есть разрушения в центре города, возникли проблемы с водой и энергетикой, сообщил мэр Артем Семенихин.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
В Сумской областной военной администрации сообщили, что по состоянию на утро известно о 13 пострадавших. Госпитализированы два мужчины, один из которых в коме – он, по словам мэра, как раз ехал спасать людей.
Семенихин сообщил, что РФ ударила по жилым домам в центре Конотопа. Также разрушен трамвайный путь, из-за чего 12 сентября движение трамваев будет ограничено, "лишь маршрут номер три".
Кроме этого значительные повреждения получила энергетическая инфраструктура, поэтому ситуация со светом в городе пока критическая.
"Энергетики в этот момент делают все больше даже чем возможно, чтобы дать свет в больницу и на водоканал. Когда появится электричество в домах жителей хотя бы почасово – никто не займется спрогнозировать", — говорит мэр.
Водоснабжение в городе будет почасовым – воду будут подавать согласно графику.
Враг также повредил большое количество учебных заведений: выбиты окна и двери. По состоянию на 06:00 точное их количество неизвестно, детские сады будут работать в городе 12 сентября в режиме дежурных групп, добавил Семенихин.
Также в большом количестве больниц выбиты окна, медицинское оборудование серьезно не пострадало. Коммунальные и экстренные службы работают в городах попаданий, чтобы ликвидировать последствия удара.
- 3 сентября россияне нанесли удар по зданию университета в Сумах. Оккупанты применили управляемые авиабомбы.
- 8 сентября враг ударил по Сумам с авиации. Погибли два человека, еще четыре человека, в том числе двое детей, травмированы.
- 9 сентября в Сумской области была объявлена обязательная эвакуация в некоторых населенных пунктах. Расстояние от них до российско-украинской границы составляет около 10 км.