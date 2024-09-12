Россия массировано атаковала Конотоп "шахедами" и авиацией: ситуация со светом критическая

Коммунальные и экстренные службы работают над тем, чтобы поскорее ликвидировать последствия вражеской атаки

Конотоп (Фото: konotop.city)

В ночь на 12 сентября российская армия атаковала Конотоп в Сумской области "шахедами" и авиацией. Есть разрушения в центре города, возникли проблемы с водой и энергетикой, сообщил мэр Артем Семенихин.

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В Сумской областной военной администрации сообщили, что по состоянию на утро известно о 13 пострадавших. Госпитализированы два мужчины, один из которых в коме – он, по словам мэра, как раз ехал спасать людей.

Семенихин сообщил, что РФ ударила по жилым домам в центре Конотопа. Также разрушен трамвайный путь, из-за чего 12 сентября движение трамваев будет ограничено, "лишь маршрут номер три".

Кроме этого значительные повреждения получила энергетическая инфраструктура, поэтому ситуация со светом в городе пока критическая.

"Энергетики в этот момент делают все больше даже чем возможно, чтобы дать свет в больницу и на водоканал. Когда появится электричество в домах жителей хотя бы почасово – никто не займется спрогнозировать", — говорит мэр.

Водоснабжение в городе будет почасовым – воду будут подавать согласно графику.

Враг также повредил большое количество учебных заведений: выбиты окна и двери. По состоянию на 06:00 точное их количество неизвестно, детские сады будут работать в городе 12 сентября в режиме дежурных групп, добавил Семенихин.

Также в большом количестве больниц выбиты окна, медицинское оборудование серьезно не пострадало. Коммунальные и экстренные службы работают в городах попаданий, чтобы ликвидировать последствия удара.