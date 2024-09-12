Росія масовано атакувала Конотоп "шахедами" й авіацією: ситуація зі світлом критична

Комунальні й екстрені служби працюють над тим, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки ворожої атаки

Конотоп (Фото: konotop.city)

У ніч проти 12 вересня російська армія атакувала Конотоп у Сумській області "шахедами" й авіацією. Є руйнування в центрі міста, виникли проблеми з водою та енергетикою, повідомив мер Артем Семеніхін.

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У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що станом на ранок відомо про 13 постраждалих. Госпіталізовано двох чоловіків, один з яких у комі – він, за словами мера, якраз їхав рятувати людей.

Семеніхін повідомив, що РФ вдарила по житлових будинках у центрі Конотопа. Також зруйнована трамвайна колія, через що 12 вересня рух трамваїв буде обмежено, "лише маршрут номер три".

Окрім цього значних пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура, тому ситуація зі світлом в місті наразі критична.

"Енергетики в цю мить роблять більше навіть, чим можливо, щоби дати світло в лікарню й на водоканал. Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців хоча б погодинно – ніхто не візьметься спрогнозувати", — каже мер.

Водопостачання в місті буде погодинним – воду подаватимуть згідно з графіком.

Ворог також пошкодив велику кількість навчальних закладів: вибиті вікна і двері. Станом на 06:00 точна їх кількість невідома, дитячі садочки працюватимуть у місті 12 вересня в режимі чергових груп, додав Семеніхін.

Також у великій кількості лікарень вибиті вікна, медичне обладнання серйозно не постраждало. Комунальні й екстрені служби працюють на містах влучень, щоб ліквідувати наслідки удару.

ДОПОВНЕНО 07:39 Поліція Сумської області показала наслідки атаки по місту, розпочато кримінальне за фактом провадження порушення законів та звичаїв війни. Серед 13 постраждалих є також неповнолітній.