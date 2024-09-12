Россия в седьмой раз за сентябрь атаковала Киев с воздуха
Россия совершила седьмую воздушную атаку на Киев за сентябрь, запустив в сторону столицы ударные дроны. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.
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Воздушная тревога в столице объявлялась трижды и продолжалась около двух часов.
В сторону Киева российские ударные беспилотники заходили несколько раз с разных направлений, преимущественно по одному. Однако ни один из дронов до столицы не добрался – силы и средства противовоздушной обороны все сбили на подступах.
По данным оперативной сводки, в Киеве предварительно обошлось без пострадавших и разрушений.
Отмечается, что ночью также объявлялась угроза применения баллистики, но обошлось без пусков по Киеву.
В ночь на 12 сентября российская армия также массированно атаковала Конотоп в Сумской области "шахедами" и авиацией. В городе возникла катастрофическая ситуация с энергетикой.
- В ночь на 2 сентября 2024 года россияне комбинированно атаковали Киев, применив крылатые и баллистические ракеты. Над столицей уничтожили более десятка крылатых ракет, около десятка баллистических и ударный беспилотник.
- В ночь на 7 сентября российские войска пытались атаковать Киев ударными беспилотниками, все было сбито. В результате падения обломков возникли пожары, однако обошлось без разрушений и пострадавших.
- В ночь на 9 сентября российские войска совершили очередную дроновую атаку на Киев, все вражеские беспилотники удалось сбить.