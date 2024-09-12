Россия в седьмой раз за сентябрь атаковала Киев с воздуха

В сторону Киева российские ударные беспилотники заходили несколько раз с разных направлений, но силы ПВО сбили все на подступах

Киев (Скриншот из видео)

Россия совершила седьмую воздушную атаку на Киев за сентябрь, запустив в сторону столицы ударные дроны. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

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Воздушная тревога в столице объявлялась трижды и продолжалась около двух часов.

В сторону Киева российские ударные беспилотники заходили несколько раз с разных направлений, преимущественно по одному. Однако ни один из дронов до столицы не добрался – силы и средства противовоздушной обороны все сбили на подступах.

По данным оперативной сводки, в Киеве предварительно обошлось без пострадавших и разрушений.

Отмечается, что ночью также объявлялась угроза применения баллистики, но обошлось без пусков по Киеву.

В ночь на 12 сентября российская армия также массированно атаковала Конотоп в Сумской области "шахедами" и авиацией. В городе возникла катастрофическая ситуация с энергетикой.