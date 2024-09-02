Над Киевом сбили десяток крылатых ракет и примерно столько же баллистических

Одновременно с приближением крылатых ракет, враг запустил по столице и пригороду баллистические ракеты KN-24/"Искандер-М"

ОТРК ''Искандер'' (Фото: Милитарный)

Утром 2 сентября российские оккупационные войска комбинированно атаковали Киев, применив крылатые и баллистические ракеты. Над столицей уничтожено более десятка крылатых ракет, около десятка баллистических и ударный беспилотник, сообщили в Киевской городской военной администрации.

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Предварительно крылатые ракеты Х-101 были запущены стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Саратовской области РФ. Они летели в Киев по сложному маршруту с южного направления.

Одновременно с приближением крылатых ракет, враг запустил по столице и пригороду баллистические ракеты KN-24/"Искандер-М". Также был привлечен ударный дрон.

Силы ПВО уничтожили в воздушном пространстве Киева более десятка крылатых ракет, почти столько же баллистических и один ударный дрон.

1 сентября 2024 года россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Харькову, в результате чего пострадали более 40 человек.

Разрушения получили исключительно объекты гражданской инфраструктуры, в частности харьковский Дворец спорта.

В ночь на 2 сентября Россия атаковала "шахедами" Харьков: есть попадание в частный жилой дом в Киевском районе города, в Слободском районе — прилет вблизи образовательного учреждения, сообщил мэр Игорь Терехов.

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