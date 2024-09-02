Над Киевом сбили десяток крылатых ракет и примерно столько же баллистических
Утром 2 сентября российские оккупационные войска комбинированно атаковали Киев, применив крылатые и баллистические ракеты. Над столицей уничтожено более десятка крылатых ракет, около десятка баллистических и ударный беспилотник, сообщили в Киевской городской военной администрации.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Предварительно крылатые ракеты Х-101 были запущены стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Саратовской области РФ. Они летели в Киев по сложному маршруту с южного направления.
Одновременно с приближением крылатых ракет, враг запустил по столице и пригороду баллистические ракеты KN-24/"Искандер-М". Также был привлечен ударный дрон.
Силы ПВО уничтожили в воздушном пространстве Киева более десятка крылатых ракет, почти столько же баллистических и один ударный дрон.
- 1 сентября 2024 года россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Харькову, в результате чего пострадали более 40 человек.
- Разрушения получили исключительно объекты гражданской инфраструктуры, в частности харьковский Дворец спорта.
- В ночь на 2 сентября Россия атаковала "шахедами" Харьков: есть попадание в частный жилой дом в Киевском районе города, в Слободском районе — прилет вблизи образовательного учреждения, сообщил мэр Игорь Терехов.
Читайте также: В Белгороде обломки упали на детский сад, горят дома и авто – фото