Над Києвом збили десяток крилатих ракет та приблизно стільки ж балістичних

Одночасно з наближенням крилатих ракет, ворог запустив по столиці та передмістю балістичні ракети KN-24/"Іскандер-М"

ОТРК ''Іскандер'' (Фото: Мілітарний)

Вранці 2 вересня російські окупаційні війська комбіновано атакували Київ, застосувавши крилаті та балістичні ракети. Над столицею знищили понад десяток крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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Попередньо, крилаті ракети Х-101 були запущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з району Саратовської області РФ. Вони летіли до Києва складним маршрутом з південного напрямку.

Одночасно з наближенням крилатих ракет, ворог запустив по столиці та передмістю балістичні ракети KN-24/"Іскандер-М". Також був залучений ударний дрон.

Сили ППО знищили в повітряному просторі Києва понад десяток крилатих ракет, майже стільки ж балістичних і один ударний дрон.

1 вересня 2024 року росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Харкову, внаслідок чого постраждали понад 40 людей.

Руйнувань зазнали виключно об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема харківський Палац спорту.

В ніч проти 2 вересня Росія атакувала "шахедами" Харків: є влучання у приватний житловий будинок у Київському районі міста, у Слобідському районі — приліт поблизу освітнього закладу, повідомив мер Ігор Терехов.

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