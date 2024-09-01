Масована атака на Харків: попередньо, РФ била ракетами "Іскандер-М": де були прильоти

За попередніми даними, Росія вдарила по Харкову 1 вересня ракетами типу "Іскандер-М". Про це повідомив Офіс генпрокурора.

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Швидкість ракет, якими влучили по місту, складала 6000 км/год — ця швидкість характерна для вказаних ракет, зазначили правоохоронці.

За даними ОГП, постраждали 34 людини, серед них шість дітей, зокрема тримісячний хлопчик, у якого гостра реакція на стрес. Також серед постраждалих двоє медиків та двоє рятувальників.

Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов раніше писав про понад 40 постраждалих. Мер міста Ігор Терехов теж пише про 44 постраждалих, з них семеро – діти.

Масований ракетний удар стався близько 13:00.

У Салтівському районі зафіксовано влучання біля метро та торговельного центру.

У Київському районі ворог вдарив по приватному житловому сектору.

У Немишлянському районі зруйновано Палац спорту.

"У місті пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: магазини, аптеки, кафе, кавʼярні, адміністративні будівлі, автомобілі, поштові відділення, банки", – наголосили у прокуратурі.

За даними Нацполіції, окупанти випустили понад 10 ракет по Харкову. Було три влучання ракетами ЗРК С-300 та три – ракетами "Іскандер-М".

У торговельному центрі за медичною допомогою звернувся 21 постраждалий, серед них троє дітей та двоє медиків. Біля спорткомплексу травмовано 18 осіб, з них дві дитини.