У Харкові шестеро загиблих та 47 поранених, Росія била боєприпасом УМПБ Д-30 – фото

Серед загиблих – дівчина 14 років. На верхніх поверхах будинку, який зазнав удару, можуть залишатися люди, зокрема щонайменше одна жінка

Наслідки російського удару по Харкову (Фото: Олег Синєгубов/Telegram)

Внаслідок російської авіаційної атаки на Харків кількість загиблих зросла до п'яти, відомо про 47 поранених. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Серед загиблих — дівчина 14 років. Загалом російські окупаційні війська здійснили п'ять авіаційних обстрілів міста боєприпасом УМПБ Д-30 з Бєлгородської області.

ДОВІДКА УМПБ Д-30 – це аналог американських авіабомб GLSDB, проєкт якої Росія закинула у 2010-х роках, однак розпочала знову на початку повномасштабного вторгнення в Україну. УМПБ Д-30 – це аналог американських авіабомб GLSDB, проєкт якої Росія закинула у 2010-х роках, однак розпочала знову на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Ворог влучив у п'ять локацій у Харкові:

→ Індустріальний район, 12-поверховий будинок. Пошкоджено п'ять автомобілів. Три людини загинули.

→ Центральна частина міста. Влучання в землю, загоряння трави.

→ Індустріальний район. Загинула 14-річна дівчина, четверо постраждалих.

→ Слобідський район. Влучання в складську будівлю. Двоє потерпілих. Також пошкоджено три будинки, там постраждали шестеро людей.

20 людей, які постраждали під час обстрілу Харкова, перебувають у тяжкому або критичному стані. Деякі з них зазнали ампутацій. Один з поранених помер у лікарні, додав Синєгубов.

На верхніх поверхах будинку, який зазнав удару, можуть залишатися люди, зокрема щонайменше одна жінка. Існує ризик обвалу будівлі. Всі відповідні служби працюють у посиленому режимі.

ДОПОВНЕНО о 17:53. Кількість постраждалих зросла до 47, заявив Синєгубов.

ДОПОВНЕНО О 19:10. Синєгубов повідомив, що кількість загиблих унаслідок російського удару зросла до шести.

Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Фото: Олег Синєгубов/Telegram

25 серпня 2024 року окупанти вдарили по Харкову та Чугуєву, у двох містах були постраждалі.

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