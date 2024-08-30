У Харкові шестеро загиблих та 47 поранених, Росія била боєприпасом УМПБ Д-30 – фото

У Харкові шестеро загиблих та 47 поранених, Росія била боєприпасом УМПБ Д-30 – фотодоповнено
Внаслідок російської авіаційної атаки на Харків кількість загиблих зросла до п'яти, відомо про 47 поранених. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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Серед загиблих — дівчина 14 років. Загалом російські окупаційні війська здійснили п'ять авіаційних обстрілів міста боєприпасом УМПБ Д-30 з Бєлгородської області.
Ворог влучив у п'ять локацій у Харкові:
→ Індустріальний район, 12-поверховий будинок. Пошкоджено п'ять автомобілів. Три людини загинули.
→ Центральна частина міста. Влучання в землю, загоряння трави.
→ Індустріальний район. Загинула 14-річна дівчина, четверо постраждалих.
→ Слобідський район. Влучання в складську будівлю. Двоє потерпілих. Також пошкоджено три будинки, там постраждали шестеро людей.
20 людей, які постраждали під час обстрілу Харкова, перебувають у тяжкому або критичному стані. Деякі з них зазнали ампутацій. Один з поранених помер у лікарні, додав Синєгубов.
На верхніх поверхах будинку, який зазнав удару, можуть залишатися люди, зокрема щонайменше одна жінка. Існує ризик обвалу будівлі. Всі відповідні служби працюють у посиленому режимі.
ДОПОВНЕНО о 17:53. Кількість постраждалих зросла до 47, заявив Синєгубов.
ДОПОВНЕНО О 19:10. Синєгубов повідомив, що кількість загиблих унаслідок російського удару зросла до шести.
- 25 серпня 2024 року окупанти вдарили по Харкову та Чугуєву, у двох містах були постраждалі.
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