Керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео перших хвилин після влучання російської керованої авіаційної бомби у 12-поверховий будинок в Індустріальному районі Харкова.

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На кадрах видно пряме влучання ворожої бомби у житловий під'їзд. Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих.

Також російські терористи обстріляли Немишлянський район, де вбили дитину на майданчику. Загалом по всьому місту постраждали 28 людей, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

25 серпня 2024 року окупанти вдарили по Харкову та Чугуєву, у двох містах були постраждалі.

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