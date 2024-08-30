В Харькове четверо погибших и 28 раненых – видео первых минут после удара
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео первых минут после попадания российской управляемой авиационной бомбы в 12-этажное здание в Индустриальном районе Харькова.
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На кадрах видно прямое попадание вражеской бомбы в жилой подъезд. Пока известно о минимум трех погибших.
Также российские террористы обстреляли Немышлянский район, где был убит ребенок на площадке. В общей сложности по всему городу пострадали 28 человек, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
- 25 августа 2024 года оккупанты ударили по Харькову и Чугуеву, в двух городах были пострадавшие.
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