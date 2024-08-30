Россияне атаковали Сумы – девять пострадавших, продолжается ликвидация последствий: фото

Правоохранители начали расследование по статье о военных преступлениях

Фото: Суспильне

Из-за российского авиаудара по Сумам ранены девять человек, продолжается ликвидация последствий пожара. Об этом сообщила областная прокуратура.

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Правоохранители начали расследование по статье о военных преступлениях. Максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.

По данным следствия, 30 августа около 1:30 ночи россияне совершили авиаудар по предприятию в Сумах, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны.

Из-за атаки РФ получили ранения девять человек, идет ликвидация последствий пожара, отмечает ведомство.

Утром обладминистрация попросила жителей Сум плотно закрыть окна и не выходить из дома до ликвидации последствий атаки.

Сумской филиал Суспильного публикует фото задымления:

Фото: Суспильне

Россияне ударили дронами по промышленному объекту в Полтавской области, пострадавших нет. Россияне атаковали Никопольскую область – повреждено предприятие, тоже без жертв. Силы обороны сбили 12 из 18 "шахедов", еще четыре упали самостоятельно, еще РФ била "Искандером-М".

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