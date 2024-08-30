Россияне атаковали Сумы – девять пострадавших, продолжается ликвидация последствий: фото
Из-за российского авиаудара по Сумам ранены девять человек, продолжается ликвидация последствий пожара. Об этом сообщила областная прокуратура.
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Правоохранители начали расследование по статье о военных преступлениях. Максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.
По данным следствия, 30 августа около 1:30 ночи россияне совершили авиаудар по предприятию в Сумах, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны.
Из-за атаки РФ получили ранения девять человек, идет ликвидация последствий пожара, отмечает ведомство.
Утром обладминистрация попросила жителей Сум плотно закрыть окна и не выходить из дома до ликвидации последствий атаки.
Сумской филиал Суспильного публикует фото задымления:
- Россияне ударили дронами по промышленному объекту в Полтавской области, пострадавших нет. Россияне атаковали Никопольскую область – повреждено предприятие, тоже без жертв. Силы обороны сбили 12 из 18 "шахедов", еще четыре упали самостоятельно, еще РФ била "Искандером-М".
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