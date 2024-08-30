РФ повредила предприятие на Никопольщине, над Днепропетровщиной сбиты четыре "шахеда"

Оккупанты били по Никополю и Марганецкой общине из тяжелой артиллерии, дронами-камикадзе, сбросами боеприпасов из БпЛА и "Градов"

Иллюстративное фото: Telegram Алексей Кулеба

Россияне атаковали Никопольскую область – повреждено предприятие, пострадавших нет. Также над Днепропетровской областью уничтожены четыре дрона-камикадзе Shahed, сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.

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Россияне продолжили атаковать Никопольскую область – под ударом были Никополь и Марганецкая община, РФ била из тяжелой артиллерии, дронами-камикадзе, сбросами боеприпасов из БпЛА и из реактивных систем залпового огня "Град", написал чиновник.

По его словам, в результате атаки было повреждено предприятие, пострадавших нет.

Фото: Telegram Сергей Лысак

Также защитники сбили четыре дрона-камикадзе типа "шахед" над Днепропетровской областью этой ночью, отметил глава ОВА.

Ночью 30 августа россияне ударили по гражданской инфраструктуре в Сумах – из-за пожара задымление воздуха в некоторых районах. Жителей города просят плотно закрыть окна и не выходить из дома до ликвидации последствий атаки.

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