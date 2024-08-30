Росіяни пошкодили підприємство на Нікопольщині, над Дніпропетровщиною збито чотири "шахеди"

Окупанти били по Нікополю та Марганецькій громаді з важкої артилерії, дронами-камікадзе, скидами боєприпасів з БпЛА та "Градів"

Ілюстративне фото: Telegram Олексій Кулеба

Росіяни атакували Нікопольщину – пошкоджено підприємство, постраждалих немає. Також над Дніпропетровською областю знищено чотири дрони-камікадзе Shahed, повідомив очільник обладміністрації Сергій Лисак.

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Росіяни знову атакували Нікопольщину – під ударом були Нікополь та Марганецька громада, РФ била з важкої артилерії, дронами-камікадзе, скидами боєприпасів з БпЛА та з реактивних систем залпового вогню "Град", написав посадовець.

За його словами, унаслідок атаки було пошкоджено підприємство, постраждалих немає.

Фото: Telegram Сергій Лисак

Також захисники збили чотири дрони-камікадзе типу "шахед" над Дніпропетровщиною цієї ночі, зазначив голова ОВА.

Уночі 30 серпня росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі у Сумах – через пожежу є задимлення повітря в деяких районах. Жителів міста просять щільно зачинити вікна та не виходити з дому до ліквідації наслідків атаки.

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