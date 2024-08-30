Росіяни вдарили по Сумах – є задимлення через пожежу, людей просять не виходити й зачинити вікна

Ілюстративне фото Сум: Depositphotos

Уночі 30 серпня росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі у Сумах – через пожежу є задимлення повітря в деяких районах. Жителів міста просять щільно зачинити вікна та не виходити з дому до ліквідації наслідків атаки, повідомила обладміністрація.

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Росіяни здійснили авіаудар по Сумах у ніч на п'ятницю – атака прийшлася по цивільній інфраструктурі міста, через що здійнялася пожежа, пояснює ОВА.

Через займання сталося задимлення повітря в окремих районах міста – і тому жителів Сум влада просить щільно зачинити вікна та двері й за можливості не виходити з приміщень до повного усунення наслідків російської атаки.

За попередніми даними, є потерпілі через удар окупантів.

Наразі залучені усі аварійно-рятувальні служби, ОВА уточнює інформацію про наслідки атаки.

29 серпня унаслідок російської атаки на підприємстві у Черкасах сталася пожежа – рятувальники ліквідували полум'я.

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