РФ ударила по Сумам – есть задымление из-за пожара, просят не выходить и закрыть окна

Сейчас привлечены все аварийно-спасательные службы, ОВА уточняет информацию о последствиях атаки

Иллюстративное фото Сум: Depositphotos

Ночью 30 августа россияне ударили по гражданской инфраструктуре в Сумах – из-за пожара есть задымление воздуха в некоторых районах. Жителей города просят плотно закрыть окна и не выходить из дома до ликвидации последствий атаки, сообщила обладминистрация.

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Россияне совершили авиаудар по Сумам в ночь на пятницу – атака пришлась по гражданской инфраструктуре города, из-за чего поднялся пожар, объясняет ОВА.

Из-за возгорания произошло задымление воздуха в отдельных районах города – и поэтому жителей Сум власти просят плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полного устранения последствий российской атаки.

По предварительным данным, есть пострадавшие из-за удара оккупантов.

Привлечены все аварийно-спасательные службы, ОВА уточняет информацию о последствиях атаки.

29 августа в результате российской атаки на предприятии в Черкассах произошел пожар – спасатели ликвидировали пламя.

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