Спасатели потушили пожар в Черкассах, возникший в результате российской атаки – фото
В результате российской атаки на предприятии в Черкассах произошел пожар – спасатели ликвидировали пламя. Об этом сообщило главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
В Черкассах спасатели ликвидировали возгорание на площади 2700 квадратных метров, возникшее на территории предприятия в результате утренней российской атаки, пишет ГСЧС.
Ранее глава обладминистрации сообщал, что пожар возник из-за падения обломков беспилотника на территории частного предприятия.
В общей сложности ведомство привлекло 75 спасателей и 21 единицу пожарной техники для тушения пожара:
- Командующий Воздушными силами сообщил, что защитники сбили 60 из 74 российских дронов-камикадзе Shahed, а еще 14 беспилотников упали, также уничтожены две ракеты Х-59/69 из трех. Оккупанты били еще двумя ракетами неустановленного типа.
Ранее утром стало известно о повреждениях и возгораниях из-за падения обломков беспилотников РФ в Киеве
.
Читайте также: РФ атакует дронами – Воздушные силы сообщили о движении БпЛА