Спасатели потушили пожар в Черкассах, возникший в результате российской атаки – фото

Ранее ОВА сообщило о падении обломков беспилотника на территории частного предприятия

Фото: ГСЧС

В результате российской атаки на предприятии в Черкассах произошел пожар – спасатели ликвидировали пламя. Об этом сообщило главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области.

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В Черкассах спасатели ликвидировали возгорание на площади 2700 квадратных метров, возникшее на территории предприятия в результате утренней российской атаки, пишет ГСЧС.

Ранее глава обладминистрации сообщал, что пожар возник из-за падения обломков беспилотника на территории частного предприятия.

В общей сложности ведомство привлекло 75 спасателей и 21 единицу пожарной техники для тушения пожара:

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Командующий Воздушными силами сообщил, что защитники сбили 60 из 74 российских дронов-камикадзе Shahed, а еще 14 беспилотников упали, также уничтожены две ракеты Х-59/69 из трех. Оккупанты били еще двумя ракетами неустановленного типа.

Ранее утром стало известно о повреждениях и возгораниях из-за падения обломков беспилотников РФ в Киеве .

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