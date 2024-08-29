РФ атакует дронами – Воздушные силы сообщили о движении БпЛА
Россия атакует Украину дронами – Воздушные силы ВСУ сообщили о движении беспилотников в ряде областей.
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Военные сообщили о таком движении российских дронов по состоянию на 07:30:
→ БпЛА на востоке Житомирской области, курсом на Киевскую область;
→ в Черниговской области курсом на юг;
→ из Черкасской области в Киевскую область;
→ курсом на Черкассы;
→ в Полтавской области курсом на запад.
Воздушные тревоги в областях продолжаются с ночи.
В Черкассах произошел пожар на территории одного из частных предприятий в результате падения обломков БпЛА.
- 28 августа россияне совершили авиаудар по Купянску Харьковской области – есть пострадавшие и разрушения.
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