В Черкассах произошел пожар в результате падения обломков российских дронов
Россия атакует Украину дронами – в Черкассах произошел пожар в результате падения обломков, сообщил глава обладминистрации Игорь Табурец.
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Пламя загорелось в результате падения обломков БпЛА на территории одного из частных предприятий Черкасс, написал он.
По данным должностного лица, продолжается ликвидация пожара, работают оперативные службы.
Ранее утром стало известно о повреждениях и возгорании из-за падения обломков беспилотников в Киеве.
- 28 августа россияне совершили авиаудар по Купянску Харьковской области – есть пострадавшие и разрушения.
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