В Черкассах произошел пожар в результате падения обломков российских дронов

Иллюстративное фото: Pacific Press

Россия атакует Украину дронами – в Черкассах произошел пожар в результате падения обломков, сообщил глава обладминистрации Игорь Табурец.

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Пламя загорелось в результате падения обломков БпЛА на территории одного из частных предприятий Черкасс, написал он.

По данным должностного лица, продолжается ликвидация пожара, работают оперативные службы.

Ранее утром стало известно о повреждениях и возгорании из-за падения обломков беспилотников в Киеве.

28 августа россияне совершили авиаудар по Купянску Харьковской области – есть пострадавшие и разрушения.

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