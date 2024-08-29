Россияне атаковали дронами – обломки беспилотников упали в двух районах Киева
Россияне совершили дроновую атаку по Украине – в Киеве есть повреждения и возгорание в результате падения обломков. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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04:49. В Днепровском районе Киева обломки беспилотника упали на детскую площадку между домами, туда для проверки направлялись экстренные службы, написал мэр.
04:55. В Днепровском районе на месте падения обломков БпЛА — разрушений и пострадавших нет, сообщил глава военной администрации Сергей Попко.
05:50. В Голосеевском районе столицы обломки повредили окна и двери в квартире на шестом этаже жилого дома, там обнаружен "небольшой обломок, похожий на гайку", сообщили оперативные службы. Туда направляются специалисты, данные о нанесенном ущербе и потерпевших выясняются, передает Кличко.
06:25. В Деснянский район отправились экстренные службы – местные сообщили о падении обломков дрона, написал мэр.
ДОПОЛНЕНО В 06:31. В Деснянском районе, где упали обломки беспилотника, горит беседка в коттеджном городке, спасатели направляются на место, написал Кличко. Информация о пострадавших не поступала.
- 28 августа россияне совершили авиаудар по Купянску Харьковской области – есть пострадавшие и разрушения.
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