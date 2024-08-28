Россияне ударили по Купянску, предварительно, авиабомбой ФАБ-500 – 14 пострадавших

Повреждены отель, жилые дома, хозяйственные постройки, авто, магазины, административные здания и другие объекты гражданской инфраструктуры

Фото: Харьковская областная прокуратура

Россияне совершили авиаудар по Купянску Харьковской области – пострадали 14 человек, есть разрушения. Об этом сообщила областная прокуратура.

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Удар пришелся по центру города, акцентировал глава обладминистрации Олег Синегубов.

По данным следствия, около 16:00 россияне совершили авиаудар по Купянску, предварительно, использовав бомбу ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Из-за удара пострадали 14 человек, среди них — трое полицейских, а также повреждены гостиница, жилые дома, хозяйственные постройки, авто, магазины, административные здания и другие объекты гражданской инфраструктуры, отмечают правоохранители.

Фото: Харьковская облпрокуратура

Фото: Харьковская облпрокуратура

Фото: Харьковская облпрокуратура

Фото: Харьковская облпрокуратура

Фото: Telegram Олег Синегубов

Фото: Telegram Олег Синегубов

Фото: Telegram Олег Синегубов

Фото: Telegram Олег Синегубов

Фото: Telegram Олег Синегубов

Начато досудебное расследование по статье о военных преступлениях. Максимальное наказание – до 12 лет тюрьмы.

ФАБ-500 – это бомба общим весом 500 кг с фугасной боеголовкой. Боевая часть авиабомбы составляет, по разным данным, 200-300 кг. Универсальный модуль увеличивает дальность применения авиабомбы в десятки километров.

27 июня захватчики впервые нанесли удар по Харькову авиабомбой ФАБ-500 с УМПК, были разрушения.

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