Россияне ударили по Купянску, предварительно, авиабомбой ФАБ-500 – 14 пострадавших
Россияне совершили авиаудар по Купянску Харьковской области – пострадали 14 человек, есть разрушения. Об этом сообщила областная прокуратура.
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Удар пришелся по центру города, акцентировал глава обладминистрации Олег Синегубов.
По данным следствия, около 16:00 россияне совершили авиаудар по Купянску, предварительно, использовав бомбу ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Из-за удара пострадали 14 человек, среди них — трое полицейских, а также повреждены гостиница, жилые дома, хозяйственные постройки, авто, магазины, административные здания и другие объекты гражданской инфраструктуры, отмечают правоохранители.
Начато досудебное расследование по статье о военных преступлениях. Максимальное наказание – до 12 лет тюрьмы.
ФАБ-500 – это бомба общим весом 500 кг с фугасной боеголовкой. Боевая часть авиабомбы составляет, по разным данным, 200-300 кг. Универсальный модуль увеличивает дальность применения авиабомбы в десятки километров.
- 27 июня захватчики впервые нанесли удар по Харькову авиабомбой ФАБ-500 с УМПК, были разрушения.
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