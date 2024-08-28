Из-под завалов гостиницы в Кривом Роге достали тело четвертого человека

Последствия удара (Фото: ГСЧС Днепропетровской области)

Число погибших в гостинице Кривого Рога в результате российского ракетного удара в ночь на 27 августа возросло до четырех. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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По информации ведомства, ночью спасатели деблокировали тело еще одного человека.

Таким образом, всего в результате ночного ракетного удара по гостинице в Кривом Роге 27 августа погибли четыре человека и пять пострадали.

В ГСЧС отметили, что поисково-спасательная операция на месте ракетной атаки завершена.

В ночь на 27 августа россияне нанесли удар по гостинице в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Местные власти сообщили о двух погибших.

К вечеру 27 августа спасатели нашли под завалами тело третьей жертвы.

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