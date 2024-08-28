З-під завалів готелю у Кривому Розі дістали тіло четвертої людини

Наслідки удару (Фото: ДСНС Дніпропетровської області)

Кількість загиблих у готелі Кривого Рогу унаслідок російського ракетного удару в ніч проти 27 серпня зросла до чотирьох. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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За інформацією відомства, вночі рятувальники деблокували тіло ще однієї людини.

Таким чином, загалом внаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі 27 серпня загинули чотири людини та п’ять постраждали.

В ДСНС зазначили, що пошуково-рятувальна операція на місці ракетної атаки завершена.

У ніч проти 27 серпня росіяни завдали удару по готелю в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Місцева влада повідомила про двох загиблих.

Надвечір 27 серпня рятувальники знайшли під завалами тіло третьої жертви.

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