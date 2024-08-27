Росіяни вдарили по Кривому Рогу: є загиблі, під завалами можуть бути люди – фото

Наслідки атаки (Фото: ДСНС України)

У ніч проти 27 серпня росіяни завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області, унаслідок чого загинули двоє людей. Про це повідомив глава Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

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За його даними, за психологічною допомогою звернулися шестеро людей, з яких двоє дітей. Пошкоджено будинки, магазини, заклад громадського харчування й автотранспорт.

Водночас очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що було влучання ракети в будівлю цивільної інфраструктури.

Він зазначив, що поранення отримали четверо людей, їх ушпиталили. За даними Вілкула, під завалами можливо перебувають ще п'ять осіб.

"Рятувальна операція продовжується. Працюють усі екстрені, комунальні та медичні служби", – йдеться у повідомленні.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що окупанти атакували готель "Аврора" й публікують фото з місця влучання.

ДОПОВНЕНО о 07:36. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що жертвами ракетного удару по готелю стали чоловік та жінка. Ще п’ятеро людей отримали поранення. 43-річна жінка перебуває у важкому стані, а 37-річний чоловік – у середньому. Троє травмованих лікуватимуться вдома.

За інформацією Лисака, наразі невідома доля двох людей. Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: Telegram-канал Сергія Лисака

Фото: Telegram-канал Сергія Лисака

Фото: Главком

Фото: Главком

Фото: Главком

24 серпня росіяни атакували Краматорськ балістичною ракетою типу "Іскандер", влучивши у готель, в якому перебували журналісти.

Агентство Reuters вдень 25 серпня заявило, що постраждалі – його журналісти, один з яких на той момент був під завалами.

Ввечері українська прокуратура підтвердила, що член команди Reuters, британець, загинув.

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