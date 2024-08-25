Під час ракетного удару Росії по Краматорську постраждали журналісти Reuters
Під час російської ракетної атаки на готель у Краматорську, яка сталася ввечері 24 серпня, постраждали журналісти медійної агенції Reuters. Один із них досі перебуває під завалами, заявили у редакції.
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"Один наш колега вважається зниклим безвісти, ще двоє доставлені в лікарню для надання медичної допомоги", – написали у Reuters.
У День Незалежності України російські окупаційні війська атакували Краматорськ балістичною ракетою типу "Іскандер", влучивши у готель, в якому перебували журналісти: українець, американець і британець.
У них діагностовано мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію та різані рани тіла.
- Зранку 10 серпня 2024 року російські війська завдали ракетного удару по Краматорську, внаслідок чого загинула людина.
- 11 серпня через російський обстріл Краматорська постраждали вісім людей. Росіяни били з реактивних систем залпового вогню "Смерч".
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