Під час ракетного удару Росії по Краматорську постраждали журналісти Reuters

У них виявлено мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани на тілі

Наслідки російської атаки на Краматорськ (Фото: Офіс генпрокурора)

Під час російської ракетної атаки на готель у Краматорську, яка сталася ввечері 24 серпня, постраждали журналісти медійної агенції Reuters. Один із них досі перебуває під завалами, заявили у редакції.

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"Один наш колега вважається зниклим безвісти, ще двоє доставлені в лікарню для надання медичної допомоги", – написали у Reuters.

У День Незалежності України російські окупаційні війська атакували Краматорськ балістичною ракетою типу "Іскандер", влучивши у готель, в якому перебували журналісти: українець, американець і британець.

У них діагностовано мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію та різані рани тіла.

Зранку 10 серпня 2024 року російські війська завдали ракетного удару по Краматорську, внаслідок чого загинула людина.

11 серпня через російський обстріл Краматорська постраждали вісім людей. Росіяни били з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

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