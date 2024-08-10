Росія вдарила ракетою по Краматорську: вбила людину та поранила ще кількох
Наслідки ракетного удару РФ по Краматорську (Фото: Вадим Філашкін)

Зранку 10 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Краматорську, внаслідок чого загинула людина. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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"Сьогодні зранку росіяни влучили ракетою по об'єкту критичної інфраструктури в місті. Один працівник загинув, ще декілька отримали поранення", – написав посадовець.

Будівлі об'єкта, за словами Філашкіна, серйозно пошкоджено.

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