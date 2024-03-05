У Краматорську не знайшли чоловіка, який міг бути під завалами у майже тонну: фото

Фото: МВС

Рятувальники завершили пошукові роботи на місці зруйнованої російськими загарбниками двоповерхової будівлі у Краматорську Донецької області. Роботи тривали два тижні, під завалами міг перебувати чоловік – його не знайшли, він вважається зниклим безвісти. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

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Окупанти обстріляли Краматорськ 20 лютого, з того часу два тижні тривала пошукова операція – під завалами могла перебувати людина, пояснює відомство.

Загалом рятувальники розібрали 980 тонн зруйнованих конструктивних елементів будівлі (100% завалу), проте чоловіка знайти не вдалося, зазначає МВС.

Наразі роботи завершено, чоловік вважається безвісти зниклим, підсумовують у повідомленні.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

18 лютого російські окупанти завдали удару по Краматорську і Слов'янську, внаслідок цього загинули четверо людей.

Ввечері 20 лютого російська армія завдала повітряного удару по Краматорську, внаслідок цього були постраждалі та руйнування.

4 лютого українські рятувальники потрапили під повторний обстріл під час гасіння пожежі у Краматорському районі Донецької області – від удару дроном загинуло двоє людей, ще троє отримали поранення.

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