В Краматорске не нашли мужчину, который мог быть под завалами почти в тонну: фото

Он считается пропавшим без вести

Фото: МВД

Спасатели завершили поисковые работы на месте разрушенного российскими захватчиками двухэтажного здания в Краматорске Донецкой области. Работы длились две недели, под завалами мог находиться мужчина – его не нашли, он считается пропавшим без вести. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

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Оккупанты обстреляли Краматорск 20 февраля, с тех пор две недели продолжалась поисковая операция – под завалами мог находиться человек, объясняет ведомство.

В общей сложности спасатели разобрали 980 тонн разрушенных конструктивных элементов здания (100% завала), однако мужчину найти не удалось, отмечает МВД.

В настоящее время работы завершены, мужчина считается без вести пропавшим, заключают в сообщении.

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД

18 февраля российские оккупанты нанесли удар по Краматорску и Славянску, в результате погибли четыре человека.

Вечером 20 февраля российская армия нанесла воздушный удар по Краматорску, в результате были пострадавшие и разрушения.

4 февраля украинские спасатели попали под повторный обстрел во время тушения пожара в Краматорском районе Донецкой области – от удара дроном погибли два человека, еще трое получили ранения.

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