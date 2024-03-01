Росіяни тиснуть на Часів Яр, оскільки з нього можуть прямо дійти до Костянтинівки – ЗСУ

За словами Євлаша, загалом ситуація навколо Часового Яру "дуже напружена". Ворог перекидає туди свої основні сили

Ілля Євлаш (Скриншот)

Російські окупаційні війська роблять потужний ривок на Часів Яр, оскільки розглядають його ключовим для продовження наступу на Костянтинівку, Краматорськ та Слов'янськ. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш.

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"Доступ до Часового Яру відкриє ворогам дорогу для продовження їхніх наступальних дій, плацдарм для наступу на Костянтинівку. І звичайно, що основна ціль в Донецькій області – це Краматорсько-Слов’янська агломерація", – сказав він.

За словами Євлаша, загалом ситуація навколо Часового Яру "дуже напружена". Ворог перекидає туди свої основні сили.

Росіяни шукають слабкі місця в українській обороні й, за найменшої нагоди прорвати оборону, посилюють свої угруповання, вдаючись до штурмів.

Водночас, додав Євлаш, навколо Часового Яру українські бійці звели декілька кіл оборони, а також облаштували мінні поля – як протитанкові, так і протипіхотні.

Крім того, Сили оборони зробили насипи та протитанкові вали для перешкоджання просуванню важкої техніки російської армії.

4 січня 2024 року представник Сухопутних військ повідомив, що Часів Яр – це наступна мета окупантів, їх завдання-мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні кордони Донецької області.

8 лютого тодішній командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Часового Яру.

Також 22 лютого Євлаш повідомляв, що на Бахмутському напрямку російська армія намагається зайняти рубіж на річці Сіверський Донець.

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