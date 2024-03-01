Росіяни тиснуть на Часів Яр, оскільки з нього можуть прямо дійти до Костянтинівки – ЗСУ
Російські окупаційні війська роблять потужний ривок на Часів Яр, оскільки розглядають його ключовим для продовження наступу на Костянтинівку, Краматорськ та Слов'янськ. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш.
"Доступ до Часового Яру відкриє ворогам дорогу для продовження їхніх наступальних дій, плацдарм для наступу на Костянтинівку. І звичайно, що основна ціль в Донецькій області – це Краматорсько-Слов’янська агломерація", – сказав він.
За словами Євлаша, загалом ситуація навколо Часового Яру "дуже напружена". Ворог перекидає туди свої основні сили.
Росіяни шукають слабкі місця в українській обороні й, за найменшої нагоди прорвати оборону, посилюють свої угруповання, вдаючись до штурмів.
Водночас, додав Євлаш, навколо Часового Яру українські бійці звели декілька кіл оборони, а також облаштували мінні поля – як протитанкові, так і протипіхотні.
Крім того, Сили оборони зробили насипи та протитанкові вали для перешкоджання просуванню важкої техніки російської армії.
- 4 січня 2024 року представник Сухопутних військ повідомив, що Часів Яр – це наступна мета окупантів, їх завдання-мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні кордони Донецької області.
- 8 лютого тодішній командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Часового Яру.
- Також 22 лютого Євлаш повідомляв, що на Бахмутському напрямку російська армія намагається зайняти рубіж на річці Сіверський Донець.
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