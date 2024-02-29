3 ОШБр: Армії потрібні люди та зброя. Авдіївка – лише початок нової кампанії росіян

Авдіївка (Фото: 3 ОШБр)

Збройним Силам України потрібно поповнення у зброї та людях, оскільки захоплення Авдіївки – це початок нової наступальної кампанії російських окупантів. Таку думку проєкту Ukrainian Witness висловив командир штурмової групи "NC 13" другого штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади Микола Зінкевич із позивним "Макар".

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"Авдіївка – це, мабуть, лише початок їхньої кампанії, і потрібно готуватися до досить великих масштабів. Тому Збройним Силам потрібно поповнення технікою, новими системами боротьби, тобто дроновими системами, системами радіоелектронної боротьби, і, знову ж таки, треба поповнення в людях", – сказав військовий.

Він наголосив, що "якщо хтось думає, що війна його омине, – це не так".

Відповідаючи на запитання, чи можна було б врятувати Авдіївку, "Макар" сказав: "Я думаю, що це було єдине правильне рішення, щоб вивести звідти людей. Ми і так багато людей втратили за цю війну. Я вважаю, що в цьому випадку Авдіївку вже б нічого не врятувало".

17 лютого 2024 року головком ЗСУ оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагалася досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.

26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.

27 лютого штурмові групи російських окупантів були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку, повідомив відділ зв’язків із громадськістю ОСУВ "Таврія".

28 лютого 3 ОШБр вибила російських окупантів із Красногорівки Донецької області.

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