3 ОШБр: Армії потрібні люди та зброя. Авдіївка – лише початок нової кампанії росіян
Збройним Силам України потрібно поповнення у зброї та людях, оскільки захоплення Авдіївки – це початок нової наступальної кампанії російських окупантів. Таку думку проєкту Ukrainian Witness висловив командир штурмової групи "NC 13" другого штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади Микола Зінкевич із позивним "Макар".
"Авдіївка – це, мабуть, лише початок їхньої кампанії, і потрібно готуватися до досить великих масштабів. Тому Збройним Силам потрібно поповнення технікою, новими системами боротьби, тобто дроновими системами, системами радіоелектронної боротьби, і, знову ж таки, треба поповнення в людях", – сказав військовий.
Він наголосив, що "якщо хтось думає, що війна його омине, – це не так".
Відповідаючи на запитання, чи можна було б врятувати Авдіївку, "Макар" сказав: "Я думаю, що це було єдине правильне рішення, щоб вивести звідти людей. Ми і так багато людей втратили за цю війну. Я вважаю, що в цьому випадку Авдіївку вже б нічого не врятувало".
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