Сирський заявив про виведення українських військ з Авдіївки

Авдіївка (Фото: ЕРА, ALEX BABENKO)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових, було ухвалено рішення про виведення підрозділів Сил оборони з Авдіївки. Відповідний допис головком опублікував у Facebook зранку 17 лютого.

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"Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах", – заявив головком.

Він додав, що українські військові "гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогу значних втрат в живій силі та техніці".

Життя військовослужбовців — найвища цінність, резюмував Сирський.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський додав: "У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення".

Оточення не допущено, особовий склад виведено, українські військові зайняли оборону на визначених рубежах, зазначив він.

Командир 3 ОШБр Андрій Білецький подякував своїм бійцям "за гідний бій проти ворога в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах".

"Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному <...> Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває", – заявив він.

Раніше Тарнавський заявив, що українське командування ухвалило рішення відійти з укріпленого району "Зеніт" в Авдіївці.

У 3 ОШБр заявили, що загарбники вдарили по цистернах із мазутом на Авдіївському коксохімічному заводі, показали фото та відео з місць.

Речник 3 ОШБр повідомив, що окупанти наступають у кількості, що значно переважає Сили оборони: співвідношення становить один до семи.

Заступник командира 3 ОШБр заявив, що з моменту передислокування до Авдіївки третя окрема штурмова бригада знищила 4000 російських окупантів. У місті є позиції, які утримують шестеро українських бійців, а штурмують – близько 100 загарбників.

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