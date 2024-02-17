Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки

Авдеевка (Фото: ЭРА, ALEX BABENKO)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений Сил обороны из Авдеевки. Соответствующее сообщение главком опубликовал в Facebook утром 17 февраля.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание оцепления и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах", – заявил главком.

Он добавил, что украинские военные "достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике".

Жизнь военнослужащих – самая высокая ценность, резюмировал Сырский.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский добавил: "В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками – это единственное правильное решение".

Окружения не допущено, личный состав выведен, украинские военные заняли оборону на определенных рубежах, отметил он.

Командир 3 ОШБр Андрей Белецкий поблагодарил своих бойцов "за достойный бой против врага в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах".

"Сделали все, и даже больше. Спасибо за устойчивость каждому <...> Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. Спасибо командованию за взвешенное решение. Бой продолжается", – заявил он.

Ранее Тарнавский заявил, что украинское командование приняло решение отойти из укрепленного района "Зенит" в Авдеевке.

В 3 ОШБр заявили, что захватчики ударили по цистернам с мазутом на Авдеевском коксохимическом заводе, показали фото и видео с мест.

Спикер 3 ОШБр сообщил, что оккупанты наступают в количестве, значительно превосходящем Силы обороны: соотношение составляет один к семи.

Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что с момента передыслока в Авдеевку третья отдельная штурмовая бригада уничтожила 4000 российских оккупантов. В городе есть позиции, которые удерживают шесть украинских бойцов, а штурмуют около 100 захватчиков.

Смотрите также: 3 ОШБр показала видео из подвалов Авдеевского Коксохима. От КАБов сыпется потолок.