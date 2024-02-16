Росіяни вдарили фосфором по цистернах із мазутом на території Авдіївського коксохімічного заводу. Про це повідомили у пресслужбі 3 окремої штурмової бригади.

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Військові заявляють, що окупанти ведуть постійні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії, а також скидають по 60 авіаційних бомб на день.

Йдуть безперервні штурми піхотою та бронетехнікою.

Авдіївський коксохім у диму (Фото: позивний "Вар" 2 МБ 3 ОШБр/Telegram)

"Наші підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогові рекордних втрат", – йдеться в повідомленні.

Командир 2 механізованого батальйону 3 ОШБр із позивним "Вар" уточнив, що загарбники фосфорними зарядами підпалили цистерни з мазутом на АКХЗ.

Авдіївський коксохім у диму (Фото: позивним "Вар" 2 МБ 3 ОШБр/Telegram)

"Під час горіння ця отруйна речовина має дуже тяжкі наслідки для здоров'я і навіть життя наших бійців. Вітер і тиск змінюються, тому цей чад затягнув усю територію і навколо АКХЗ. Випадки отруєння особового складу постійно зростають", – заявив офіцер.

Фронт у районі Авдіївки (Мапа: liveuamap.com)

15 лютого третя окрема штурмова бригада офіційно підтвердила, що з'єднання було терміново перекинуто до району Авдіївки для посилення українського гарнізону. За словами військових, на момент заходження бригади до міста ситуація була там "надзвичайно критичною".

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін повідомив, що в районі Авдіївки йдуть жорстокі бої, російська армія наступає з усіх боків.

Представник 3 ОШБр Олександр Бородін у коментарі LIGA.net заявив, що ситуація на Авдіївському напрямку дуже важка, окупанти наступають у кількості, що значно перевищує Сили оборони: співвідношення становить один до семи. На напрямку проти українських захисників воюють регулярна армія РФ та спецпризначенці.

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