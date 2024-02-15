Заступник командира 3 штурмової про Авдіївку: Росіяни пруть з усіх боків, тут гірше, ніж у Бахмуті

Максим Жорін (Фото: Азов)

У районі Авдіївки йдуть запеклі бої, російська армія наступає з усіх боків. Про це повідомив заступник 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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За його словами, 3 ОШБр виконує завдання в умовах, які "навіть складно було уявити".

"Протистояння ведеться не просто з переважаючими силами противника – ворога величезна кількість, пруть з усіх боків. Бої в Авдіївці в рази сильніші за гарячі битви цієї фази війни, які були в Бахмуті", – заявив Жорін.

Він також опублікував відео від бійців протитанкового розрахунку бригади після бою.

Раніше у третій окремій штурмовій бригаді офіційно підтвердили, що з'єднання було терміново перекинуто до району Авдіївки для посилення українського гарнізону. Ускладнилися постачання та евакуація з міста, військові залучили запасний логістичний шлях.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що ситуація в Авдіївці важка, проте не критична, а все вирішать "рішучі дії" однієї зі сторін.

Головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони Рустем Умєров здійснили робочу поїздку до військових частин та підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп'янському напрямках, де оперативна обстановка залишається надзвичайно складною та напруженою.

Пресофіцер ОСУВ "Таврія" повідомив, що в Авдіївці ніхто не тримається "за купи каміння та обгорілого заліза", оскільки пріоритетом для командування залишається збереження життя бійців.

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