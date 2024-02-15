Авдіївка. Логістика та евакуація ускладнені, ЗСУ задіяли запасні шляхи до міста — карта

Лиховій заявив, що запасна логістична артерія до Авдіївки була підготовлена військовими заздалегідь

Авдіївка (Фото: Нацполіція)

В Авдіївці ускладнилися постачання та евакуація з міста, військові задіяли запасний логістичний шлях. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, лінія фронту в Авдіївці динамічна, українські сили місцями маневрують для відходу на більш вигідні позиції, іноді відбивають втрачені.

"Ключове повідомлення – постачання до Авдіївки та евакуація з міста ускладнені, але задіяна запасна логістична артерія, яка була підготовлена заздалегідь", – заявив Ліховий.

Він зазначив, що росіяни хочуть прорватися на захід від Авдіївського коксохімічного заводу, але отримують відсіч Сил оборони.

Військовий підкреслив, що за добу армія РФ завдала 43 авіаційних ударів, більшість із яких були саме по Авдіївці.

Фронт у районі Авдіївки (Мапа: liveuamap.com)

Раніше у третій окремій штурмовій бригаді офіційно підтвердили, що з'єднання було терміново перекинуто до району Авдіївки для посилення українського гарнізону.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що ситуація в Авдіївці важка, проте не критична, а все вирішать "рішучі дії" однієї зі сторін.

Головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони Рустем Умєров здійснили робочу поїздку до військових частин та підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп'янському напрямках, де оперативна ситуація залишається надзвичайно складною та напруженою.

Пресофіцер ОСУВ "Таврія" повідомив, що в Авдіївці ніхто не тримається "за купи каміння та обгорілого заліза", оскільки пріоритетом для командування залишається збереження життя бійців.

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