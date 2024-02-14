ЗСУ про Авдіївку: За купи каміння та заліза триматися не будемо. Головне — це зберегти бійців

Лиховій заявив, що Сили оборони борються за кожен метр землі, але у пріоритеті залишається збереження воїнів

Руйнування в Авдіївці (Фото: скриншот із відео)

В Авдіївці ніхто не тримається "за купи каміння та обгорілого заліза", оскільки пріоритетом для командування залишається збереження життів бійців. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, українські воїни борються за кожен метр землі, але пріоритетом залишається особовий склад.

"У той час, коли ситуація на полі бою стає найскладнішою, головне зберегти життя бійців і відвести їх на інший рубіж, діяти гнучко, діяти маневром, щоб бійців зберегти для подальших бойових дій, для звільнення території", – сказав Лиховій.

Він зазначив, що бої за Авдіївку та обстріли навколишніх міст та селищ показують, на що може перетворитися кожен населений пункт після того, як лінія фронту пересунеться на захід.

Раніше Лиховій говорив, що українське командування підготувало запасні шляхи постачання на випадок, якщо росіяни переріжуть основну логістичну трасу до Авдіївки.

Командир 47 ОМБр: Авдіївка не буде оточена, доки ми маємо сили. "М'ясних хвиль" уже нема.

Представник 110 бригади Іван Сєкач заявив про прибуття підкріплень до Авдіївки.

За словами генерала Тарнавського, росіяни зараз намагаються перерізати дорогу до Авдіївки.

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