Авдіївку штурмує 1 армійський корпус армії Росії, є спецпризначенці, змін лінії немає — ЗСУ

Цехоцький заявив, що росіяни другий день не використовують техніку у штурмах через погодні умови

Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти продовжують атакувати Авдіївку, але Сили оборони утримують фланги. Про це повідомив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, ворог продовжує намагатися оточити Авдіївку вже шостий місяць.

"Змін немає, тримаємо фланги, масові скидання з дронів і масові обстріли, активне застосування касетних боєприпасів. Техніку другий день не використовують через погоду", – сказав Цехоцький.

Він наголосив, що українські воїни знищують багато бронетехніки дронами.

Військовий заявив, що переважно Авдіївку атакує 1 армійський корпус армії Росії, який посилено ув'язненими із загонів "Шторм-Z" та "Шторм-V".

"Є ще спецпризначенці, більш навчені, які ведуть за собою групи за підтримки бронетехніки", – резюмував офіцер.

Раніше представник 110 бригади Іван Сєкач заявив про прибуття підкріплень до Авдіївки.

Командир 47 ОМБр: Авдіївка не буде оточена, доки ми маємо сили. "М'ясних хвиль" уже немає.

За словами генерала Тарнавського, росіяни зараз намагаються перерізати дорогу до Авдіївки.

Україна залучила свіжі сили до оборони Авдіївки та Новомихайлівки.

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