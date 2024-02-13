Авдіївку штурмує 1 армійський корпус армії Росії, є спецпризначенці, змін лінії немає — ЗСУ
Російські окупанти продовжують атакувати Авдіївку, але Сили оборони утримують фланги. Про це повідомив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький в ефірі національного телемарафону.
За його словами, ворог продовжує намагатися оточити Авдіївку вже шостий місяць.
"Змін немає, тримаємо фланги, масові скидання з дронів і масові обстріли, активне застосування касетних боєприпасів. Техніку другий день не використовують через погоду", – сказав Цехоцький.
Він наголосив, що українські воїни знищують багато бронетехніки дронами.
Військовий заявив, що переважно Авдіївку атакує 1 армійський корпус армії Росії, який посилено ув'язненими із загонів "Шторм-Z" та "Шторм-V".
"Є ще спецпризначенці, більш навчені, які ведуть за собою групи за підтримки бронетехніки", – резюмував офіцер.
Раніше представник 110 бригади Іван Сєкач заявив про прибуття підкріплень до Авдіївки.
- Командир 47 ОМБр: Авдіївка не буде оточена, доки ми маємо сили. "М'ясних хвиль" уже немає.
- За словами генерала Тарнавського, росіяни зараз намагаються перерізати дорогу до Авдіївки.
- Україна залучила свіжі сили до оборони Авдіївки та Новомихайлівки.
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