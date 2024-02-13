Авдіївку штурмує 1 армійський корпус армії Росії, є спецпризначенці, змін лінії немає — ЗСУ
Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти продовжують атакувати Авдіївку, але Сили оборони утримують фланги. Про це повідомив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ворог продовжує намагатися оточити Авдіївку вже шостий місяць.

"Змін немає, тримаємо фланги, масові скидання з дронів і масові обстріли, активне застосування касетних боєприпасів. Техніку другий день не використовують через погоду", – сказав Цехоцький.

Він наголосив, що українські воїни знищують багато бронетехніки дронами.

Військовий заявив, що переважно Авдіївку атакує 1 армійський корпус армії Росії, який посилено ув'язненими із загонів "Шторм-Z" та "Шторм-V".

"Є ще спецпризначенці, більш навчені, які ведуть за собою групи за підтримки бронетехніки", – резюмував офіцер.

Раніше представник 110 бригади Іван Сєкач заявив про прибуття підкріплень до Авдіївки.

  • Командир 47 ОМБр: Авдіївка не буде оточена, доки ми маємо сили. "М'ясних хвиль" уже немає.
  • За словами генерала Тарнавського, росіяни зараз намагаються перерізати дорогу до Авдіївки.
  • Україна залучила свіжі сили до оборони Авдіївки та Новомихайлівки.

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