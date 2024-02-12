Командир 47 ОМБр: Авдіївка не буде оточена, доки ми маємо сили. "М'ясних хвиль" уже немає

Рюмшин заявив, що росіяни вже не мають стільки людей, щоб регулярно проводити "м'ясні штурми"

Українська БМП (Фото: 47 ОМБр/Facebook)

У районі Авдіївки російські окупанти атакують малими штурмовими групами за підтримки авіації. Про це повідомив командир 47 окремої механізованої бригади Дмитро Рюмшин.

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За його словами, поки у гарнізону Авдіївки є сили та засоби, ворог не зможе оточити місто.

"Зараз "м'ясними хвилями" вже не намагаються закидати, немає стільки людей. Намагаються промацувати нашу оборону малими штурмовими групами, працює авіація, наші воїни стійко стоять на позиціях", – сказав Рюмшин.

Він зазначив, що росіяни кидають диверсійні групи, а також ув'язнених із загонів "Шторм-Z" та "Шторм-V".

"Ми стикалися як з механізованими підрозділами, так і кримінальниками", – заявив військовий.

За даними Генштабу, дві третини російських атак у суботу були біля Авдіївки та Мар'їнки (поруч із якою розташована Новомихайлівка).

За словами генерала Тарнавського, росіяни зараз намагаються перерізати дорогу до Авдіївки.

Україна залучила свіжі сили до оборони Авдіївки та Новомихайлівки.

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