Командир 47 ОМБр: Авдеевка не будет окружена, пока у нас есть силы. "Мясных волн" уже нет
В районе Авдеевки российские оккупанты атакуют малыми штурмовыми группами при поддержке авиации. Об этом сообщил командир 47 отдельной механизированной бригады Дмитрий Рюмшин.
По его словам, пока у гарнизона Авдеевки есть силы и средства, враг не сможет окружить город.
"Сейчас "мясными волнами" уже не пробуют закидывать, нет столько людей. Пытаются прощупывать нашу оборону малыми штурмовыми группами, работает авиация, наши воины стойко стоят на позициях", — сказал Рюмшин.
Он отметил, что россияне бросают диверсионные группы, а также заключенных из отрядов "Шторм-Z" и "Шторм-V".
"Мы сталкивались как с механизированными подразделениями, так и уголовниками", — заявил военный.
- По данным Генштаба, две трети российских атак в субботу были у Авдеевки и Марьинки (рядом с которой находится Новомихайловка).
- По словам генерала Тарнавского, россияне сейчас пытаются перерезать дорогу в Авдеевку.
- Украина привлекла свежие силы к обороне Авдеевки и Новомихайловки.
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