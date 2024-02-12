Командир 47 ОМБр: Авдеевка не будет окружена, пока у нас есть силы. "Мясных волн" уже нет

Рюмшин заявил, что у россиян уже нет столько людей, чтобы регулярно проводить "мясные штурмы"

Украинская БМП (Фото: 47 ОМБр/Facebook)

В районе Авдеевки российские оккупанты атакуют малыми штурмовыми группами при поддержке авиации. Об этом сообщил командир 47 отдельной механизированной бригады Дмитрий Рюмшин.

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По его словам, пока у гарнизона Авдеевки есть силы и средства, враг не сможет окружить город.

"Сейчас "мясными волнами" уже не пробуют закидывать, нет столько людей. Пытаются прощупывать нашу оборону малыми штурмовыми группами, работает авиация, наши воины стойко стоят на позициях", — сказал Рюмшин.

Он отметил, что россияне бросают диверсионные группы, а также заключенных из отрядов "Шторм-Z" и "Шторм-V".

"Мы сталкивались как с механизированными подразделениями, так и уголовниками", — заявил военный.

По данным Генштаба, две трети российских атак в субботу были у Авдеевки и Марьинки (рядом с которой находится Новомихайловка).

По словам генерала Тарнавского, россияне сейчас пытаются перерезать дорогу в Авдеевку.

Украина привлекла свежие силы к обороне Авдеевки и Новомихайловки.

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